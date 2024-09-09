İstanbul’da toplu taşıma saat 16.00’ya kadar ücretsiz olacak

09 Eylül 2024 14:29 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:32

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla bugün İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi (bugün) okulların açılmasıyla birlikte, metro, metrobüs, otobüs, vapur, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

İstanbul’da toplu taşıma araçları saat 16.00’ya kadar ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.

İSTANBUL’DA BUGÜN TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ?

2024-2025 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarının 9 Eylül Pazartesi (bugün) saat 16.00’ya kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

İSTANBUL’DA HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

İBB’den yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı; metro, otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi ulaşım araçları ücretsiz olacak.