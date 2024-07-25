İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! Marmaray tek basım 40 TL oldu

25 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 13 zam yapıldığı açıklandı.

Marmaray bilet ücretleri de bu durumdan etkilendi.

Vatandaşlar tarafından Marmaray bilet ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

MARMARAY TEK BASIM NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Bütün duraklarda seyahat eden yolcular Marmaray'da tek basımda 40 TL ödeyecekler.

MARMARAY'A ZAM YAPILDI MI?

UKOME toplantısı sonrasında İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarına zam yapıldı.

Temmuz ayında yapılan zam oranı yüzde 13 olarak belirlendi.

Marmaray'da da bu doğrultuda zam yapılarak tek basım ücreti 40 TL'ye çıkartıldı.