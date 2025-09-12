Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
25°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

İstanbul’da toplu ulaşıma zam mı geliyor? Akbil taksi minibüs zam talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otobüs, metro, metrobüs, dolmuş ve vapur gibi toplu taşıma araçlarıyla taksi ve okul servislerine yüzde 30 artış talebinde bulundu.

İstanbul’da toplu ulaşıma zam mı geliyor? Akbil taksi minibüs zam talebi
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 16:42

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu toplu taşıma ile ve okul servislerine yüzde 30 yapılmasını talep etti.

İstanbul’da toplu ulaşıma zam mı geliyor? Akbil taksi minibüs zam talebi

İSTANBUL AKBİL KAÇ LİRA OLACAK?

Bu çerçevede elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması istendi.

Deniz ulaşımında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 130,22 liraya yükseltilmesi talep edildi.

İstanbul’da toplu ulaşıma zam mı geliyor? Akbil taksi minibüs zam talebi

Taksilerde taksimetre açılış bedelinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya artırılması istendi.

Okul servis fiyatlarında 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1757 liraya çıkarılması talebinde bulunuldu.

Zam düzenlemesinin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

İstanbul’da toplu ulaşıma zam mı geliyor? Akbil taksi minibüs zam talebi

EN SON YÜZDE 35 ZAM YAPILMIŞTI

Bu sene 15 Ocak'ta İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam uygulanmıştı.

İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında yüzde 21,29'luk ek zam önerisi ise reddedilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul’da akbil ücretleri ne kadar artacak?
Elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart abonman ücreti ise 2 bin 748 liraya yükselecek.
ETİKETLER
#istanbul
#zam
#ibb
#taksi
#Toplutaşıma
#Okulservisi
#Ücretartışı
#Aktüel
