İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi? 2025 yeni zamlı fiyatlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen %35 oranda zam sonrası 2025 yılında uygulanacak olan fiyatlar değişti. Otobüs, metrobüs, marmaray, okul servis ve taksi ücretlerinde artış yaşandı. Vatandaşlar İstanbul'da ulaşıma zamda son durumu araştırıyor.
15 Ocak Çarşamba günü sunulan zam talebiyle beraber İstanbul'da ulaşıma zam geldi. Ulaşım zammı sonrasında otobüs, marmaray, vapur ve taksi fiyatları arttı.
Her gün milyonlarca kişinin kullandığı toplu ulaşım araçlarında yeni tarife merak konusu oldu.
İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM GELDİ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan zamla beraber tam bilet fiyatı 27 TL, taksi açılış ücreti 42 TL, okul servis ücretleri 0-1 kilometre için ücret 2605 TL'ye yükseldi.
Marmaray ücreti 59,76 TL'ye çıkarken metrobüs ücreti 40,08 LT oldu. Öğrenci bileti 13,17 TL, öğretmen ve 60 yaş ücreti ise 21,97 TL'ye çıktı.
İBB TOPLU TAŞIMA ZAM MI GELDİ?
Bugün gerçekleşen zam talebiyle beraber toplu taşıma araçlarına %35 oranda zam yapıldı. Böylece güncel fiyatlar şöyle:
Tam bilet: 27 TL
Öğrenci: 13,17 TL
Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
Öğrenci abonman: 381,37 TL
Tam abonman: 2,118 TL