İstanbul’da vapur seferleri iptal mi, hangileri? Yağış sonrası uyarı geldi

13 Ocak 2025 09:31 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:40

13 Ocak Pazartesi günü yağışlı ve serin havaya uyanan vatandaşlar İstanbul'da vapur seferleri iptal olup olmadığını araştırmaya başladı. Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına sonrasında İDO, BUDO ve Gestaş seferleri iptal edildi.

Bugün Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına​ etkisini sürdürürken BUDO​, İDO​ ve Gestaş​ seferlerinde aksama yaşandı. Vapur kullanacak olanlar ise vapur seferleri iptal mi araştırmaya başladı.

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 13 OCAK?

Şehir Hatları internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da vapur seferlerinde şu an için herhangi bir aksaklık bulunmuyor.

Marmara Bölgesi'nde İDO, BUDO ve Gestaş seferlerinde aksaklık yaşanıyor.

İDO, BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan yağışlar deniz ulaşımını etkiledi. Erken saatlerde başlayan fırtına sonrasında İDO, BUDO ve Gestaş'tan sefer iptali duyurusu geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin sitesinde bulunan bilgilere göre iptal olan seferler şöyle duyuruldu:

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14:50, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12:30 seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde ise iptal olan seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)