İstanbul’da vapur seferlerinin iptal olup olmadığına dair duyuru yapıldı

21 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 17:01

21 Aralık Cumartesi günü etkili olan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü vapur hatlarını kullanmak isteyenler ise seferlerin iptal olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bugün İstanbul'da erken saatlerde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Cumartesi günü yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre Bostancı-Moda-Kabataş hattı seferlerinin Moda uğraşaması iptal edildi. Yapılan duyuru şöyle:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız. "

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak hava bekleniyor.Yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin edildi.

Yağışların bugün 24.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.