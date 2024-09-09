İstanbul'da yağışlar sonrasında 9 Eylül baraj doluluk oranı yüzde 44,07 oldu

09 Eylül 2024 16:53 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:54

İstanbul baraj doluluk oranı, 9 Eylül Pazartesi gününe ait veriler İSKİ tarafından paylaşıldı. Yağışlar sonrasında İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 44,07 olarak ölçüldü.

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yağışlar sonrasında gündeme geldi.

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre Alibeyköy ve Kazandere barajları doluluk oranı yüzde 11 seviyesine kadar geriledi.

İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıl yüzde 27,62 iken yağışlar sonrasında barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE OLDU?

İstanbul'da baraj doluluk oranı gerilemeye devam ediyor. Geçen hafta başında yüzde 46,22 olan baraj doluluk oranı 9 Eylül Pazartesi günü için yüzde 44,07 olarak açıklandı.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

ÖMERLİ 41,49

DARLIK 48,93

ELMALI 58.85

TERKOS 58,72

ALİBEYKÖY 11,87

BÜYÜKÇEKMECE 43,97

SAZLIDERE 49,35

ISTRANCALAR 24,81

KAZANDERE 11,42

PAPUÇDERE 25,28