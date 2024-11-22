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İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak? Harita kıpkırmızı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 16:48 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:15
İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak? Harita kıpkırmızı

Tüm Türkiye hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına girecekken İstanbul’da ise fırtınalı bir hava bekleniyor. Şiddetli lodos nedeniyle hava ve deniz ulaşımında aksamalara sebep olacağı bekleniyor.

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu akşamdan itibaren şiddetli fırtına​, yarından itibaren de sağanak​ geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

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İSTANBUL’DA YARIN HAVA DURUMU​ NASIL OLACAK?

22 Kasım Cuma (bugün) akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve 23 Kasım Cumartesi sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

AKOM, kuvvetli rüzgâr ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

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İSTANBUL’DA SEFERLER İPTAL EDİLDİ Mİ?

AKOM’un şiddetli fırtına uyarısının ardından vatandaşlar hava ve deniz yolu seferlerinin iptaline ilişkin gelişmeleri takip etmeye başladı.

Ancak iptal edilen sefer bilgisine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Havanın durumuna göre hava ve deniz yolunda aksamaların yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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