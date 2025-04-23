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 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul depreminin ardından okulların son dakika durumu

23 Nisan 2025 Çarşamba günü İstanbul'da öğle saatlerinde en az 10 adet deprem art arda meydana geldi. AFAD verilerine göre en büyüğü 6.2 olarak ölçülen depremlerin ardından İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı.

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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul depreminin ardından okulların son dakika durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 15:54

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Marmara Denizi'nde İstanbul Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin hemen ardından 12.49'da ise 6.2 şiddetinde ikinci büyük sarsıntı oldu. İstanbul'da 4 ve üzeri büyüklüğünde artçı sarsıntılar hala devam ederken öğrenciler ve velilerin gündeminde İstanbul'da okulların yarın tatil olup olmayacağı yer alıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul depreminin ardından okulların son dakika durumu

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 24 NİSAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin CNN Türk'te katıldığı canlı yayında okullarda herhangi bir olası aksi durumun yaşanmadığını belirtti. Bakan Tekin yaptığı açıklamada sadece 2 okulda sıva çatlağının meydana geldiğini açıkladı.

Bakan Tekin açıklamasında İstanbul'da yarın eğitim öğretime devam edileceğini de ifade etti. İlerleyen saatlerde resmi kurumlar tarafından yeni bir bilgi gelmediği sürece 24 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul'da eğitim öğretime devam edilecek.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul depreminin ardından okulların son dakika durumu

İSTANBUL'DA 23 NİSAN GÖSTERİLERİ İPTAL Mİ?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bugün okullarda ders işlenmedi. Sadece öğrenciler 23 Nisan için hazırladıkları özel gösterilerde sahne almak için okullara gittiler.

Yaşanan depremin ardından ise okullarda yapılan gösteriler iptal edildi.

Yaşanan depremin ardından ise okullar da dahil olmak üzere 23 Nisan gösterilerinin iptal edildiği tahmin ediliyor.

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