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 | Erdem Avsar

İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? Kimler indirimden yararlanabilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 30 yaş üstü öğrencilere getirdiği indirimli İstanbulkart yasağı mahkeme kararıyla iptal edildi.

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İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? Kimler indirimden yararlanabilecek?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 16:31

İstanbul 2. İdare Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Temmuz 2024'te, 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin aldığı kararı iptal etti.

Kararın ardından İstanbulkart sahibi öğrenciler yeni tarifeyi merak etmeye başladı.

İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? Kimler indirimden yararlanabilecek?

İSTANBULKART 30 YAŞ SINIRI KALDIRILDI MI?

25 Temmuz 2024'teki kararları ve bu kararların hazırlık sürecine ilişkin komisyon raporlarını inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 30 yaşından gün almış öğrencilere uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçeye yer verilmediğine dikkat çekti.

Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

“30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? Kimler indirimden yararlanabilecek?

PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?

Mahkeme kararının iptal edilmesinin ardından 30 yaş sınırı olmaksızın üniversite öğrencileri indirimli İstanbulkart kullanabilecek.

  • Bu kapsamda tüm üniversite öğrencileri,
  • Örgün eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri
  • Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler
  • Açık ilkokul, açık ortaokul ve lise öğrencileri indirimli karttan faydalanabilecekler.

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Öğrenci aylık abonman: 282 liradan 380 liraya çıkmıştı.
ETİKETLER
#istanbulkart
#Öğrenci Indirimi
#30 Yaş Sınırı
#İstanbul İdare Mahkemesi
#Haklar
#Aktüel
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