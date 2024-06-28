İstanbulkart uygulamasına erişim sorunları yaşanıyor

28 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:35

İstanbul'un ulaşım aracı İstanbulkart'ın uygulamasında bugün saat 15.00 itibarıyla erişim problemleri yaşandığı iddia ediliyor.

Birçok kullanıcı sosyal medyada, toplu taşıma araçlarında uygulamayı kullanamadıklarını ve yolda kaldıklarını belirtti.

İSTANBULKART UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

Şifre ve kullanıcı adları ile uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar beyaz bir ekran veya "Bir hata oluştu. Lütfen tekrar dene." ifadesi ile karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir iştirak olan BELBİM tarafından İstanbulkart'da oluşan erişim problemi hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada teknik sorunların meydana geldiği ve konu ile ilgili teknik ekiplerinin inceleme yaptığı belirtildi.

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