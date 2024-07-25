İstanbulkart zamlı fiyatlarına göre öğrenci aylık abonman ücreti yüzde 13 arttı
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
25 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:28
Ankara'da toplu taşımaya gelen zam sonrası İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yaptığı toplantının kararlarını açıkladı. İstanbulkart'a %13 zam geldi. Buna göre, zamlı akbil fiyatları, otobüs tek basım ücreti ve aylık öğrenci abonmanı fiyatları belli oldu.
İstanbulkart'a gelen zam sonrası tek basım ücreti, aylık abonman fiyatı belli oldu.
İSTANBUL KART ÖĞRENCİ AYLIK ABONMAN ÜCRETİ
Gelen yüzde 13'lük zam sonrası 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye çıktı.
Öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.
Öğrenci aylık abonman ücreti 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.
Kaynak: TGRT Haber