İstanbul’un 6 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
BEDAŞ internet sitesinde 29 Eylül Pazar günü için kesinti programı yayınlandı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu ilçelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak.
Yayınlanan kesinti programına göre; İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu ilçelerine 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
İSTANBUL’DA HANGİ İLLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?
BEDAŞ internet sitesinde yayınlanan planlı elektrik kesintisi programına göre; İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu olmak üzere 6 ilçesinde elektrikler kesilecek.
ESENYURT’TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ’ın yayınladığı kesinti programına göre Esenyurt’ta 17.00 elektriklerin gelmesi planlanıyor.
BEYLİKDÜZÜ’NDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GERİ GELECEK?
Beylikdüzü’nde 09.00 itibarıyla kesilen elektrik 17.00’da gelecek.
EYÜPSULTAN’DA ELEKTRİK KESİNTİ SAATLERİ
Eyüpsultan’da 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.
KAĞITHANE’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul kağıthane’de 09.00 itibarıyla kesilen elektrikler 16.00’da gelecek.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE ELEKTRİK KESİNTİ SAATLERİ
Küçükçekmece, Kartaltepe ve Cumhuriyet Mahallesi’nde 10.00 - 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ planlı kesinti programına göre İstanbul Zeytinburnu ilçesine 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.