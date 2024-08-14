İstanbul'un ardından Ankara'da okul servis ücretleri yüzde 40 zamlandı
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
14 Ağustos 2024 16:24 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:36
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ankara'daki okul servis ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Ankara ve İstanbul'daki okul servislerine ne kadar zam yapıldığı gündem oldu.
Okulların açılmasına sayılı günler kala Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı.
Yapılan açıklamanın ardından veliler 2024-2025 eğitim öğretim döneminde servis ücretlerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.
ANKARA'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'da okul servis ücretleri yüzde 40 zamlandı.
Yapılan zammın ardından yüzde 10 KDV dahil yıllık okul servis ücretleri ise şöyle:
- 0-3 Km: 16.745 TL
- 3-6 Km: 18.450 TL
- 6-10 Km: 21.320 TL
- 10-15 Km: 24,810 TL
- 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 550 TL
İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Ankara'ya yapılan zammın ardından İstanbul'da okul servis ücretlerinin ne kadar zamlandığı da vatandaşlar tarafından merak edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar ile okul servis ücretlerine geçen ay yüzde 16 oranında zam yapılmıştı.
Kaynak: TGRT HABER