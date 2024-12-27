İstanbul'un neresinde kar yağıyor? 3 ilçede kar yağışı başladı

27 Aralık 2024 16:11 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul'da kar yağacak olan ilçeleri duyurmuştu. 27 Aralık günü etkili olan serin hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar haberleri sonrasında İstanbul'da kar nerede yağıyor merak edilmişti.

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Bugün AKOM tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul​'un yüksek kesimlerinde kar​ yağışı bekleniyordu. Erken saatlerden itibaren geçerli olan serin hava aralıklarla yağmura yerini bırakıyor.

İSTANBUL'UN NERESİNDE KAR YAĞIYOR?

27 Aralık Cuma günü İstanbul'un Çatalca​ ilçesinde 15.30 itibarıyla kar yağışı başladı. Silivri​ ve Arnavutköy ilçelerinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

AKOM tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışı başlayacağı belirtilmişti. Açıklama şöyle oldu:

"İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor."

İSTANBUL'DA NEREYE KAR YAĞDI, YAĞACAK?

MGM ve AKOM uyarıları sonrasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerin kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde henüz etkisini göstermedi. Bugün ülke genelinde yağışlar devam ediyor.

MGM, "İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç bölgeleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara, sel ve su baskınlarına, heyelanlara, yüksek kesimlerde buzlanma ve dona bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." uyarısında bulunmuştu.