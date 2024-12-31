İstiklal Caddesi Taksim, Beşiktaş, Kadıköy trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

31 Aralık 2024 08:36 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:50

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi için kapsamlı güvenlik önlemleri alırken, birçok yolun trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahları duyurdu. 60 bin polis, İstanbulluların güvenliğini sağlamak için görev başında olacak.

İstanbul​ Valiliği, 2025 yılına huzur içinde girmek amacıyla yılbaşı​ için aldığı önlemleri açıkladı. Bu kapsamda, yoğun ilgi gören bölgelerde trafik akışı düzenlenecek ve güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak.

BEŞİKTAŞ​ TRAFİĞE KAPALI MI?

Beşiktaş ilçesinde, yılbaşı gecesi için özel güvenlik önlemleri alınmış durumda. 31 Aralık 2024 Salı günü saat 14:00'ten itibaren, Kuruçeşme Mahallesi'nde Kireçhane Sokak ile Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar olan bölge trafiğe kapatılacak.

Bu kısıtlamayla birlikte, araç akımı Ulus Mahallesi istikametine yönlendirilecek. Beşiktaş'taki bu trafik kısıtlaması, hem yerel halkın hem de İstanbul'a gelen ziyaretçilerin güvenliğini temin etmek amacıyla yapılmış olup, alternatif güzergahlar belirlenerek, akışın düzenli olması sağlanacak.

31 ARALIK BEŞİKTAŞ OTOBÜSLE ULAŞIM VAR MI?

Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi otobüs seferleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı kararlar doğrultusunda devam edecek. Ancak, trafik kısıtlamaları nedeniyle bazı otobüs güzergahları değişiklik gösterebilir veya bazı duraklara ulaşım sağlanamayacak. İBB, bu gece için toplu taşımanın 24 saat hizmet vereceğini ve ücretsiz olacağını duyurdu.

Bu nedenle, Beşiktaş'ta otobüsle ulaşımın belirli güzergahlarda kısıtlı olacağı belirlenmiştir.

TAKSİM İSTİKLAL ARABA GİRİŞİNE KAPALI MI?

Taksim ve İstiklal Caddesi'ne araç girişleri, yılbaşı gecesi için saat 14:00 itibarıyla kapatılacak. İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm cadde ve sokaklar, yaya trafiğine açık olacak şekilde düzenlenecek.

Bu uygulama, yılbaşı kutlamalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için alınmış bir tedbir. Sıraselviler Caddesi, Taksim Meydan istikametine giden araçlar için alternatif yollar olarak Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi ve İnönü Caddesi gibi güzergahlar belirlenmiş durumda. Bu önlemler, yılbaşı gecesi boyunca etkinliklerin sorunsuz geçmesini sağlamayı amaçlıyor.

31 ARALIK KADIKÖY KAPALI OLAN YOLLAR VE CADDELER

Kadıköy'de de yılbaşı güvenlik önlemleri kapsamında birçok yol ve cadde trafiğe kapatılacak. Saat 14:00'den itibaren, Osmanağa ve Caferağa Mahalleleri'nde General Asım Gündüz Caddesi ve bu caddeye bağlanan çeşitli sokaklar, yoğunluk ve güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılacak. Caddebostan İskele Sokak ve bağlantılı yollar da trafik yoğunluğuna göre kapanacak. Alternatif yollar olarak General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi ve Rıhtım Caddesi gibi güzergahlar kullanılabilecek.

Bu düzenlemeler, yılbaşı gecesinde güvenliği sağlamak ve trafik akışını düzenlemek için yapılmıştır.