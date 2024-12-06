İstinat duvarı nedir, neden yapılır, ne işe yarar?

06 Aralık 2024 15:28 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 15:29

İstinat duvarı, binaların yapım aşamasında var olabilecek toprak kaymalarının önlenmesi adına uygulanır. Toprağın kaymasını ve aşınmayı önlemek için yapılan istinat duvarında yüksek dayanımlı beton, taş, tuğla kullanılır.

İstinat duvarları özellikle eğimi fazla olan arazilerde toprak kaymasına karşın toprak stabilitesini sağlamak adına yapılır.

Göçme ihtimali varsa, yol güzergahının yatayla yaptığı açının korunması nedeniyle yapılması gerekir. Bu nedenle istinat duvarı, sağlam bir yapı olması gerekir.

İSTİNAT DUVARI NEDİR?

İstinat duvarı, arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla yapılan bir tutma yapısıdır. İnşa nedeniyle yapılan kazıların zemine uygulayacağı baskıyı azaltmak, kayma, göçmeyi engellemek için yapılması gerekir.

Birçok çeşit istinat duvarı yapısı görmek mümkündür, bunlar özetçe; ağırlık tipi, konsol tipi ve kazıklı olarak sayılabilir.

İstinar duvarı tasarımında duvarın tutacağı zeminin özellikleri ve yer altı su seviyesi oldukça önemlidir.

Günümüzde, özellikle büyük şehirlerde görülen, kısıtlı alanda derin kazılar yapmayı gerektiren koşullarda toprağı tutma amaçlı yapılan fore kazık (donatılı betonarme kazık) sistemleri de temelinde bir istinat duvarı olarak düşünülebilir.

İSTİNAT DUVARI NE İŞE YARAR?

İstinat duvarları, yamaçlı olan arazilerde toprak kaymasına engel oluşturmak için kullanılmaktadır. İstinat duvarları toprağın kaymasını önleyerek düzgün şekilde bir zemin oluşmasına yardımcı olur.

İstinat duvarı, çeşitli amaçlarla kullanılan bir yapıdır ve aşağıdaki amaçlara hizmet eder:

Toprak Erozyonunu Önlemek

İstinat duvarları, yamaçlarda veya eğimli arazilerde toprak erozyonunu önlemek için kullanılır.

Yüksek yağış veya suyun yüzeydeki toprağı sürüklemesini engelleyerek toprak kaybını azaltır.

Yamaçları Desteklemek

İstinat duvarları, yüksek yamaçların stabilitesini sağlayarak toprak kaymalarını ve çökmelerini engeller.

BİNANIN İSTİNAT DUVARI NEDİR?

Bir binanın istinat duvarı, binanın çevresindeki arazi düzenlemesi ve stabilitesini sağlamak amacıyla inşa edilen duvardır.

Bu tür bir istinat duvarı, binanın temelini desteklemek ve çevresindeki toprak yapılarını kontrol etmek için kullanılır.

İSTİNAT DUVARI NEDEN ÇÖKER?

İstinat duvarlarının çökmesinin başlıca nedenleri duvarın arkasında yetersiz drenaj, eksik temel inşaatı, yetersiz istinat perdeleri ve hatalı üretimdir.