İsveçli teknik direktör Sven-Göran Erikson pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

26 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:12

Dünyanın en ünlü teknik direktörlerinden biri olan Sven-Göran Erikson uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele ediyordu.

Vatandaşlar tarafından Sven-Göran Erikson öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SVEN-GÖRAN ERİKSON ÖLDÜ MÜ?

İngiltere'nin ilk denizaşırı teknik direktörü olan efsane teknik direktör Sven-Göran Erikson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

SVEN-GÖRAN ERİKSON NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Sven-Göran Erikson'un 2024 Ocak ayında en ölümcül hastalıklardan biri olan pankreas kanserine yakalandığı açıklanmıştı.

Yapılan açıklamada "en iyi ihtimalle" bir yıl ömrünün kaldığı belirtiliyordu.

SVEN-GÖRAN ERİKSON KİMDİR?

Sven-Göran Erikson, 5 Şubat 1948 yılında İsveç'in Torsby bölgesinde dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyeri istediği gibi geçmeyen ünlü isim 1977 yılında Degerfors'ta teknik direktörlüğe başladı.

Daha sonra IFK Goteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, İngiltere, Manchester City, Meksika, Fildişi Sahili, Leicester City, Guagzhou R&F, Shanghai SIPG, Shenzen FC, Filipinler takımlarını yönetti.