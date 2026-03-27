İsviçre Almanya hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Heyecan dolu müsabaka bu akşam oynanacak

Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi İsviçre ile Almanya, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Basel’de oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası öncesi iki takım için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

İSVİÇRE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre ile Almanya arasında oynanacak hazırlık maçı bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Mücadeleye İsviçre’nin Basel kentinde bulunan St. Jakob-Park Stadyumu ev sahipliği yapacak ve yaklaşık 38 bin seyirci kapasiteli statta yoğun bir ilgi olması bekleniyor.

Karşılaşma, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde iki takımın son durumunu görmek açısından önem taşıyor. UEFA elemelerinde grubunu lider tamamlayan İsviçre ile güçlü performansıyla turnuvaya katılma hakkı elde eden Almanya, bu maçta farklı oyuncu tercihleri ve dizilişlerle sahada yer alacak.

İSVİÇRE ALMANYA CANLI İZLE

Futbolseverler, İsviçre ile Almanya arasındaki mücadeleyi Türkiye’de EXXEN ve S Sport platformları üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma, hazırlık maçı olmasına rağmen iki takımın kadro yapısı nedeniyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar üzerinden maç yayını yapılacak. Almanya’da RTL, Avusturya’da DAZN Austria, Belçika’da Prime Video, Fransa’da L'Equipe Live Foot, Meksika’da ViX ve Nijerya’da DStv Now üzerinden karşılaşma ekranlara gelecek.

İsviçre Almanya maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

İSVİÇRE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Muhtemel 11’ler şöyle:

İsviçre: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Xhaka, Vargas, Rieder, Ndoye, Embolo.

Almanya: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Stiller, Goretzka, Sane, Gnabry, Wirtz, Woltemade.