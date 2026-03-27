İsviçre Almanya hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Heyecan dolu müsabaka bu akşam oynanacak

İsviçre Almanya canlı yayın hangi kanalda belli oldu. İsviçre ile Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde önemli bir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Basel’de oynanacak mücadele, iki takımın turnuva öncesi son durumunu görme açısından dikkat çekiyor. Daha önceki karşılaşmaları dengeli geçen iki komşu ülkenin mücadelesinde yine çekişmeli bir oyun beklenirken, ev sahibi avantajını kullanmak isteyen İsviçre ile kadro derinliğini test edecek Almanya sahaya çıkacak. Mücadele, futbolseverler tarafından farklı platformlardan takip edilebilecek. İsviçre Almanya maçı hangi kanalda? İşte İsviçre Almanya canlı yayın bilgileri…

İsviçre Almanya hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Heyecan dolu müsabaka bu akşam oynanacak
Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi ile , hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Basel’de oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası öncesi iki takım için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

İSVİÇRE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre ile Almanya arasında oynanacak bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Mücadeleye İsviçre’nin Basel kentinde bulunan St. Jakob-Park Stadyumu ev sahipliği yapacak ve yaklaşık 38 bin seyirci kapasiteli statta yoğun bir ilgi olması bekleniyor.

İsviçre Almanya hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Heyecan dolu müsabaka bu akşam oynanacak

Karşılaşma, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde iki takımın son durumunu görmek açısından önem taşıyor. UEFA elemelerinde grubunu lider tamamlayan İsviçre ile güçlü performansıyla turnuvaya katılma hakkı elde eden Almanya, bu maçta farklı oyuncu tercihleri ve dizilişlerle sahada yer alacak.

İsviçre Almanya hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Heyecan dolu müsabaka bu akşam oynanacak

İSVİÇRE ALMANYA CANLI İZLE

Futbolseverler, İsviçre ile Almanya arasındaki mücadeleyi Türkiye’de EXXEN ve S Sport platformları üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma, hazırlık maçı olmasına rağmen iki takımın kadro yapısı nedeniyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar üzerinden maç yayını yapılacak. Almanya’da RTL, Avusturya’da DAZN Austria, Belçika’da Prime Video, Fransa’da L'Equipe Live Foot, Meksika’da ViX ve Nijerya’da DStv Now üzerinden karşılaşma ekranlara gelecek.

İsviçre Almanya hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Heyecan dolu müsabaka bu akşam oynanacak

İsviçre Almanya maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: RTL

Avusturya: DAZN Austria

Belçika: Prime Video

Fransa: L'Equipe Live Foot

Meksika: ViX

Nijerya: DStv Now

İsviçre Almanya hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Heyecan dolu müsabaka bu akşam oynanacak

İSVİÇRE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre ile Almanya arasındaki hazırlık karşılaşması Türkiye’de EXXEN ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca farklı ülkelerde de çeşitli platformlar üzerinden yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Uluslararası yayın ağının geniş olması, karşılaşmanın hazırlık maçı olmasına rağmen yüksek ilgi görüyor. Avrupa’nın iki güçlü takımının karşılaşması, gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Muhtemel 11’ler şöyle:

İsviçre: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Xhaka, Vargas, Rieder, Ndoye, Embolo.

Almanya: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Stiller, Goretzka, Sane, Gnabry, Wirtz, Woltemade.

