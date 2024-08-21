İsviçre liginde yer alan St. Gallen geçen sezonu 5. sırada tamamladı

21 Ağustos 2024 16:24 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:41

UEFA Konferans Ligi için kritik viraj! St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor İsviçre'ye gitti

UEFA Konferans Ligi için kritik viraj! St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor İsviçre'ye gitti

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e ilk maçta 1-0, deplasmanda ise 2-0 yenildi.

UEFA Konferans Ligi Play-off turundan yoluna devam edecek olan bordo-mavililerin rakibi ise St. Gallen oldu.

Trabzonspor ve St. Gallen arasında gerçekleşecek olan ilk karşılaşma 22 Ağustos Perşembe günü oynayacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından St. Gallen'in nerenin takımı olduğu taraftarlar tarafından merak edildi.

ST. GALLEN NERENİN TAKIMI?

Tam adıyla Football Club St. Gallen, 1879 yılında İsviçre'nin St. Gallen şehrinde kuruldu.

İsviçre Süper Ligi'nde 1903-2004, 1999-2000 ve 2019-2020 sezonlarında şampiyon olan St. Gallen'in diğer kazandığı kupalar ise şöyle:

Schwizer Cup Şampiyonu: 1969

Scheizer Cup ikincisi: 1945, 1977, 1998

Anglo Kupası ikincisi: 1910

İsviçre Lig Kupası şampiyonu: 1978

İsviçre Lig Kupası ikincisi: 1982

Challenge League: 2009, 2012