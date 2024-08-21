İsviçre takımı olan Young Boys, 6 sezondur kendi liginde şampiyon oluyor

21 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:50

Galatasaray Young Boys maçını şifresiz olarak yayınlayacak kanal belli oldu

Galatasaray Young Boys maçını şifresiz olarak yayınlayacak kanal belli oldu

Kaan Ayhan cezalı, Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray Young Boys karşılaşmasında oynamıyor

Kaan Ayhan cezalı, Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray Young Boys karşılaşmasında oynamıyor

Devler Ligi'nde Galatasaray ilk karşılaşmasına Young Boys karşısında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Young Boys'un hangi ülkenin takımı olduğu merak edildi.

YOUNG BOYS NERENİN TAKIMI?

Tam adıyla BSC Young Boys, İsviçre birinci liginde yer alıyor.

1898 yılında İsviçre'nin başkenti Bern'de kurulan futbol kulübünün ligde 17 şampiyonluğu bulunuyor.

Son 6 sezondur ligde şampiyonluğu bırakmayan Young Boys'un diğer kazandığı kupalar ise şöyle:

Schweizer Cup - 8

UEFA Galipler Kupası - 1

Coppa delle Alpi - 1

YOUNG BOYS 2024-2025 SEZONU İSTATİSTİKLERİ NEDİR?

Young Boys yeni sezona ligde kötü bir başlangıç yaptı.

Bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse Nendaz'ı 10-0 yenerek elde etti.