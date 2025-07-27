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 | Hüseyin Bahcivan

İtalya Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Milletler Ligi kazananın kim olduğu bugün netleşiyor

2025 FIVB Milletler Ligi'nde bugün İtalya ve Brezilya arasında final mücadelesi oynanacak. Karşılaşmanın kazananı 2025 FIVB Milletler Ligi'nin şampiyonu olacak. Vatandaşlar tarafından İtalya - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Kritik mücadeleye geri sayım başladı.

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İtalya Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Milletler Ligi kazananın kim olduğu bugün netleşiyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 18:44

A Milli Kadın Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final etabında elenmişti. Turnuvanın finaline çıkan takımlar ise ile oldu. İki takım bugün final mücadelesi kapsamında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından İtalya - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

İtalya Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Milletler Ligi kazananın kim olduğu bugün netleşiyor

İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya ile Brezilya arasında gerçekleşecek olan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi final maçı açıklanan bilgilere göre bugün (27 Temmuz 2025 Pazar) saat 21.00'de başlayacak.

İki takım daha önce 2022 yılında Milletler Ligi kapsamında karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmada kazanan 3-0'lık skor ile İtalya olmuştu. Güney Amerika ekibi bugün ayrıca İtalya'dan rövanş almak için bugün maça çıkacak. İtalya ise Brezilya karşısındaki galibiyetini seriye dönüştürmek istiyor.

İtalya Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Milletler Ligi kazananın kim olduğu bugün netleşiyor

İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Polonya'nın Lodz şehrinde bulunan Atlas Arena'da oynanacak olan İtalya - Brezilya final maçı açıklanan bilgilere göre Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

2025 FIVB Milletler Ligi'nin final etabını vatandaşlar şifresiz bir şekilde TRT Spor Yıldız ekranlarından izleyebilecekler.

ETİKETLER
#İtalya
#brezilya
#trt spor
#Voleybol
#Fivb Milletler Ligi
#Lodz
#Atlas Arena
#Aktüel
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