İtalya EURO 2024 kadrosu belli oldu, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo kadroya alınmadı
İtalya Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlediği geniş aday kadro duyuruldu. Peki, kadroda kimler var, kadro dışı kalan var mı? İşte detaylar...
İtalya Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlediği geniş aday kadro duyuruldu.
Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'da oynayan Nicolo Zaniolo, kadroda yok.
Zaniolo'nun sakatlığı, kadroya alınmamasının nedeni olarak belirtildi.
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, turnuva için 30 kişilik geniş bir aday kadro belirledi.
Kaleciler:
Gianluigi Donnarumma
Alex Meret
Ivan Provedel
Guglielmo Vicario
Defans:
Francesco Acerbi
Alessandro Bastoni
Raoul Bellanova
Alessandro Buongiorno
Luca Calafiori
Andrea Cambiaso
Matteo Darmian
Giovanni Di Lorenzo
Federico Dimarco
Gianluca Mancini
Giorgio Scalvini
Orta saha:
Nicolò Barella
Bryan Cristante
Nicolò Fagioli
Michael Folorunsho
Davide Frattesi
Jorginho
Lorenzo Pellegrini
Samuele Ricci