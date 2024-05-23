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İtalya EURO 2024 kadrosu belli oldu, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo kadroya alınmadı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 19:22 - Güncelleme : 23 May 2024 19:26
İtalya EURO 2024 kadrosu belli oldu, Galatasaray&#039;dan Nicolo Zaniolo kadroya alınmadı

İtalya Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlediği geniş aday kadro duyuruldu. Peki, kadroda kimler var, kadro dışı kalan var mı? İşte detaylar...

İtalya Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlediği geniş aday kadro duyuruldu.

Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'da oynayan Nicolo Zaniolo, kadroda yok.

Zaniolo'nun sakatlığı, kadroya alınmamasının nedeni olarak belirtildi.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, turnuva için 30 kişilik geniş bir aday kadro belirledi.

İtalya EURO 2024 kadrosu belli oldu, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo kadroya alınmadı - 1. Resim

Kaleciler:

Gianluigi Donnarumma

Alex Meret

Ivan Provedel

Guglielmo Vicario

Defans:

Francesco Acerbi

Alessandro Bastoni

Raoul Bellanova

Alessandro Buongiorno

Luca Calafiori

Andrea Cambiaso

Matteo Darmian

Giovanni Di Lorenzo

Federico Dimarco

Gianluca Mancini

Giorgio Scalvini

Orta saha:

Nicolò Barella

Bryan Cristante

Nicolò Fagioli

Michael Folorunsho

Davide Frattesi

Jorginho

Lorenzo Pellegrini

Samuele Ricci

Kaynak: TGRT Haber
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