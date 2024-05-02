İTO Başkanı Avdagiç, enflasyonun bu yıl 43-44 bandında olmasını beklediğini açıkladı

02 May 2024 11:34 - Güncelleme : 02 May 2024 12:01

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdağiç, iş dünyasının yıl sonu beklediği enflasyon oranını açıkladı.

Açıklamanın ardından vatandaşlar yıl sonu enflasyonun kaç olacağını araştırmaya başladı.

Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 36 olarak açıklanmıştı.

İTO Başkanı Avdağiç ise iş dünyasının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43-44 olarak açıkladı.

Avdağiç'in tam açıklaması ise şöyle:

"İstanbul iş dünyası olarak enflasyonda biz bu seneyi yüzde 43-44 bandında tamamlayacağımızı öngörüyoruz.

Bununla birlikte ihracatın sıkıntıya girmemesi ve ithalatın cazip hale gelmemesi için kur ile enflasyon arasındaki korelasyonun kopmaması lazım.

Kuru baskılayarak enflasyonu tutmanın kısa vadeli birtakım faydaları olabilir ama bu ithalatı artıran, ihracatı baskılayan unsur olacaktır. Bu da hep üzerinde çalıştığımız dış ticaret açığımızı olumsuz etkileyecektir."