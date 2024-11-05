İUP kasım ödemelerinin yatacağı tarih bekleniyor

05 Kasım 2024 07:41 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 07:46

İŞKUR İUP kasım ayı maaş ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Toplum Yararına Programlar, bünyesinde yürütülen işsiz vatandaşların istihdamı için eğitim ve rehber etkinliği olan İUP maaşları hesaplara yatırılacak.

Engelli, genç, kadın, eski hükümlü ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşları kapsayan İşgücü Uyum Programı (İUP), kişilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi adına uygulanan bu program olarak hayata geçirildi.

İŞKUR İUP İLK MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı.

İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İŞKUR İUP ÖDEMELERİ NE KADAR?

İUP maaş ödemeleri, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor. Yönetim Kurulu 2024 yılı için belirlediği rakam 566,73 TL oldu.

Programda yer alan bir kişinin ilk dört haftasında çalışma günleri 5 gün olup 37,5 saattir. Yani, Ekim ayında beş gün aralıksız çalışan bir işçinin hesabına yaklaşık olarak 11 bin 334 TL yatırılması öngörülüyor.