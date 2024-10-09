İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde yatması bekleniyor

09 Ekim 2024 10:17 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:19

İŞKUR tarafından işsizliği azaltma ve istihdamı artırma amacıyla uygulanılan İUP programı kapsamında maaş ödemlerinin ne zaman yapılacağı gündem oldu. Ayrıca vatandaşlar İUP maaşlarının ne kadar olduğu ve zamlanıp zamlanmayacağını da merak ediyor.

İşsiz vatandaşların istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla uygulanan İşgücü Uyum Programı​'nın (İUP) maaşlarının ne zaman yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ayrıca vatandaşlar TYP yerine geçen İUP maaşlarının ne kadar olacağını da araştırıyor.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 81 ilde 120 bin kontenjan ile başlatılan İUP programının maaşlarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak maaşların önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor.

İUP MAAŞLARI NE KADAR, ZAM GELECEK Mİ?

İŞKUR​'un resmi sitesinde yer alan bilgilere göre katılımcılara katılım sağladıkları günler için 2024 yılında belirlenen miktara göre 566,73 TL cep harçlığı ödeniyor.

Vatandaşlar program kapsamında 140 fiili gün süreyle eğitim görecek ve 8 bin TL ödeme alacaklar.

Programın ilk 4 haftasında haftada 37.5 saat (5 gün, diğer haftalarda ise haftalık toplam 22.5 saat (3 gün) eğitim verilecek.

İUP maaşlarının 2024 Ekim ayı itibarıyla 12 bin TL'ye çıkması bekleniyor.