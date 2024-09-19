İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Mehmet Aslan, Doktorlar dizisinde oyunculuk yaptı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

19 Eylül 2024 14:12 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:28

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş tarafından açıklanan bilgilere göre Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Aslan atandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kararıyla yapılan atamanın ardından Mehmet Aslan kimdir, oyuncu mu soruları gündeme geldi.

Son dönemlerde istifa haberleriyle gündeme gelen İYİ Parti​'de Mehmet Aslan​, Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. Müsavat Dervişoğlu'nun kararıyla yapılan atamayı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş sosyal medya hesabından duyurdu. MEHMET ASLAN KİMDİR? Mehmet Aslan 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fahrettin Aslan'ın oğlu olan siyasetçi 10 yaşından lise eğitim öğretimi bitine kadar Fransa'nın başkenti Paris'te yaşadı. Boston Üniversitesi'nde okumaya başlayan ancak 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi'ne geçiş yapan Mehmet Aslan, Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk yaptı. Show TV ekranlarında yayınlanan Doktorlar dizisinde oynadığı "Burak Kuzey" adlı karakter ile adını duyurdu. Oyunculuğun dışında babasından kalan şirketleri yöneten Mehmet Aslan 2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyasete atılarak İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017 yılında İYİ Parti'ye geçiş yapan siyasetçi, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'un Kağıthane ilçesinden belediye başkanı olarak aday oldu. MEHMET ASLAN OYUNCU MU, OYNADIĞI DİZİLER NELER? Mehmet Aslan oyunculuk kariyerine 2016 yılında yayınlanan "Kördüğüm" adlı dizide başladı. Daha sonra "Doktorlar", "Nefes Nefese", "Ayakta Kal" ve "Çılgın Dersane" gibi yapımlarda da rol aldı.