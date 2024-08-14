İYİ Parti'den AK Parti'ye 2 İstanbul milletvekili geçti

14 Ağustos 2024 15:50 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:00

AK Parti'ye geçen belediyeler ve belediye başkanlarının adı belli oldu

AK Parti'ye geçen belediyeler ve belediye başkanlarının adı belli oldu

14 Ağustos Çarşamba günü AK Parti 23. yaşını parti genel merkezinde ve 81 ilde eş zamanlı yapılan törenlerle kutladı.

Törende bir süredir kulislerde dönen AK Parti'ye olan geçişler de açıklandı.

13 belediye başkanı ve 2 millet vekili AK Parti'ye geçiş yaptı ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Vatandaşlar tarafından AK Parti'ye geçiş yapan milletvekillerinin kim olduğu merak ediliyor.

AK PARTİ'YE GEÇİŞ YAPAN MİLLETVEKİLLERİ KİM?

AK Parti'ye geçiş yapan milletvekilleri ise şöyle:

İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel

AK PARTİ'YE MİLLETVEKİLLERİ HANGİ PARTİDEN GEÇTİ?

AK Parti'ye geçiş yapan Seyithan İşsiz ile Ahmet Ersagun Yücel, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den aday olmuş ve milletvekili olarak seçilmişti.