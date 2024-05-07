İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Bahadır Erdem'in hayatı ve biyografisi

07 May 2024 14:08 - Güncelleme : 07 May 2024 14:10

Partisinden istifa etmesinin ardından hangi partide olduğu merak konusu olan isimlerden bir tanesi de Bahadır Erdem oldu. Vatandaşlar hayatını araştırırken kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu gibi sorulara cevap aradı.

Özel, "CHP’ye çok önemli katkılar yapacak olan yakın mesai arkadaşımız olan Bahadır Erdem, babaevine katıldı." sözleriyle rozetini taktı.

Erdem'in yeni partisinde ilk sözleri şu oldu:

"3 kız babası bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hayatım boyunca hep doğruları ve gerçekleri savundum. Bunları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kurucu değerlerinin hepimize verdiği güçle yaptım. Beni aranıza kabul ettiğiniz için, hepinizle birlikte Türkiye'de adalet ve hukukun yeniden parlaması için, eşitlik gelmesi için, kadın haklarının erkeklerle eşit olabilmesi ve her zaman daha da yükselmesi için ve milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

24 Nisan 1966 yılında İstanbul'da doğdu. Türk hukukçu, akademisyen ve siyasetçi olan isim İYİ Parti'nin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev alırken bir yandan da Genel İdare Kurulu üyesi olarak devam etti. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı.

1983 senesinde TED Ankara Kolejinde eğitimini tamamladıktan sonra lisansını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirdi. 1992 yılında İstanbul Üniversitesinden Özel Hukuk alanında yüksek lisansını alırken 1998 senesinde Doktora unvanını almıştır.

İYİ Parti'den 10 Kasım 2023 tarihinde istifa ettiğini açıklamıştı.

Erdem'in kitapları