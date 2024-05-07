İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Bahadır Erdem'in hayatı ve biyografisi
Geçtiğimiz sene İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem hakkında kimdir, hangi partiden gibi sorular da gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün rozetini taktı. "CHP’nin her bir neferini selamlıyorum" diyerek konuşmasına başlayan Erdem'in hayatı ve biyografisi...
Partisinden istifa etmesinin ardından hangi partide olduğu merak konusu olan isimlerden bir tanesi de Bahadır Erdem oldu. Vatandaşlar hayatını araştırırken kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu gibi sorulara cevap aradı.
Özel, "CHP’ye çok önemli katkılar yapacak olan yakın mesai arkadaşımız olan Bahadır Erdem, babaevine katıldı." sözleriyle rozetini taktı.
Erdem'in yeni partisinde ilk sözleri şu oldu:
"3 kız babası bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hayatım boyunca hep doğruları ve gerçekleri savundum. Bunları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kurucu değerlerinin hepimize verdiği güçle yaptım. Beni aranıza kabul ettiğiniz için, hepinizle birlikte Türkiye'de adalet ve hukukun yeniden parlaması için, eşitlik gelmesi için, kadın haklarının erkeklerle eşit olabilmesi ve her zaman daha da yükselmesi için ve milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."
24 Nisan 1966 yılında İstanbul'da doğdu. Türk hukukçu, akademisyen ve siyasetçi olan isim İYİ Parti'nin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev alırken bir yandan da Genel İdare Kurulu üyesi olarak devam etti. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı.
1983 senesinde TED Ankara Kolejinde eğitimini tamamladıktan sonra lisansını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirdi. 1992 yılında İstanbul Üniversitesinden Özel Hukuk alanında yüksek lisansını alırken 1998 senesinde Doktora unvanını almıştır.
İYİ Parti'den 10 Kasım 2023 tarihinde istifa ettiğini açıklamıştı.
Erdem'in kitapları
- Türk Vatandaşlık Hukuku İstanbul 2010.
- Milletlerarası Özel Hukuk İstanbul 2007.
- Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri İstanbul 2005.
- Fikri Hukukta Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi İstanbul 2003.
- Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk İstanbul 2002.
- Türk Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat İstanbul 1992