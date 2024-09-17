İyilik Yolu, Yemen’e ulaştı

17 Eylül 2024 19:18 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 19:29

Yemen’de yaşanan insani krize bir nebze merhem olabilmek için yola çıkan İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği ekipleri, savaş nedeniyle Marib’e sığınan mağdurlara tankerler dolusu temiz su ulaştırdı.

Yemen’de yaşanan insani krize duyarsız kalmadılar. Fakat kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşen mağdur Yemenlilere ulaşmak hiçte kolay olmadı. Önce İstanbul’dan Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiler, havalimanındaki uzun bekleyişin ardından Yemen’in Hadramut şehrine varmak için havalandılar. Uçaklarının Seyun Havalimanına inişinin ardından da tam 10 saat boyunca kara yolu ile Marib’e ulaştılar. İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği ekipleri, tüm bu zahmetli yolculuğu Yemenli mağdurlar için yaptı.

Yemen’deki krizin ardından başkent Sana ve çevresinden Marib’e büyük bir göç yaşandı. Milyonlarca insan, şimdilerde Marib’deki derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İyilik Yolu Derneği de kamplardaki Yemenliler için harekete geçti ve bölgede bir dizi acil yardım çalışması gerçekleştirdi. Dernek, kamplardaki yetersiz altyapı nedeniyle temiz suya erişemeyen ve buna bağlı olarak hijyen sıkıntısı çeken Marib’deki kamplara temiz su götürdü. 47 tanker temiz suyu kamplardaki su depolarına birer birer boşaltan İyilik Yolu ekipleri, yüzlerce ailenin ihtiyacını karşıladı.

"SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

Yardımları bizzat koordine etmek üzere bölgeye giden İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yemen’de yıllardır süren kriz nedeniyle Marib’de irili ufaklı birçok mülteci kampı bulunuyor. Ve bu kamplarda neredeyse hiçbir insani ihtiyaç karşılanamıyor. Biz de İyilik Yolu Derneği olarak hiç olmazsa insanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla bir seferberlik başlattık. Su tankerlerimiz vasıtasıyla kamplardaki ailelerimizin temiz su ihtiyacını karşılıyor ve hayırseverlerimizin destekleriyle şartların daha da iyileştirilmesi için gayret sarfediyoruz.”

ACİL YARDIM İÇİN

Yemen’deki acil yardım çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına “Ad, Soyad, Telefon No ve Yemen” yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sunabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de derneğin web sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor.