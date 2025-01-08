İZBAN ve İzmir metro grevde mi? (8 Ocak 2025)

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

08 Ocak 2025 00:31 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 01:16

İzmir'de ESHOT çalışanlarının aldığı grev kararı, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü şehir içi otobüs seferlerini durdurdu. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açıklamasına göre İZBAN ve İzmir metro seferleri bu grevden etkilenmeyecek ve normal seyrinde devam edecek. İzmir’de toplu taşımayı kullanan vatandaşlar İZBAN ve İzmir metronun grevde olup olmadığını merak ediyor. ESHOT grevinin sebebi ise, çalışanların maaş ve sosyal haklarının eksik ödenmesi.

ESHOT'un grev kararı İzmir​'deki ulaşımı doğrudan etkilerken, İZBAN​ ve metro​ seferlerinin durumu merak ediliyor. İşte detaylar. İZBAN GREVDE Mİ? ESHOT grevi nedeniyle şehir içi otobüs seferleri durmuş olsa da, İZBAN seferlerinin normal şekilde devam edeceği ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay​, İZBAN'ın grevden etkilenmeyeceğini açıkladı. İZMİR METRO GREVDE Mİ? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın açıklamalarına göre İzmir metro da grevde değil. Metro seferleri, ESHOT'un grev yaptığı 8 Ocak 2025 tarihinde normal şekilde işlemeye devam edecek. Belediye Başkanı Cemil Tugay, metro, tramvay ve gemi seferlerinin aksatılmadan sürdürüleceğini belirtti. İZMİR METRO VE İZBAN 8 OCAK 2025 GREV YAPACAK MI? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamalarına göre, her iki ulaşım sistemi de normal seferlerine devam edecek. İZBAN 8 OCAK'TA GREVDE Mİ? İZBAN 8 Ocak 2025'te grevde değil, seferlerine devam ediyor. İZMİR METRO GREV YAPACAK MI? İzmir metro grev yapmayacak, seferler normal şekilde devam edecek. İZMİR'DE OTOBÜSLER GREVDE Mİ? İzmir'de ESHOT otobüsleri 8 Ocak 2025 tarihinde grevde olacak.