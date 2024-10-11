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İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi saat 21:45'te oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
11 Ekim 2024 17:31 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:39
İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi saat 21:45&#039;te oynanacak

Türkiye bugün oynanacak olan Karadağ karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzlanda-Türkiye maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelelerinde A Milli Takımımızın karşılaşmaları bugün kaldığı yerden devam edecek.

Karadağ​ ile karşılaşacak olan A Milli Takım​ daha sonrasında İzlanda deplasmanına çıkacak.

Vatandaşlar tarafından İzlanda-Türkiye maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi saat 21:45'te oynanacak - 1. Resim

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 21.45'te düzenlenecek.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek.

Yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacakken dördüncü hakem olarak ise Marcin Kochanek görev alacak.

İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi saat 21:45'te oynanacak - 2. Resim

İZLANDA TÜRKİYE​ MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda-Türkiye maçının TV8 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Karşılaşmanın muhtemel 11'i ise şöyle:

Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper

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Kaynak: TGRT HABER
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