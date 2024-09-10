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İzlanda - Türkiye maçı 3-1 bitti, golleri Kerem Aktürkoğlu attı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Eylül 2024 09:06 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:08
İzlanda - Türkiye maçı 3-1 bitti, golleri Kerem Aktürkoğlu attı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadelesine devam ederken A Milli Futbol Takımımız dün akşam İzlanda ile karşılaştı. Futbolseverlerin heyecanla izlediği maç 3-1'lik skorla sona erdi ve golleri kimin attığı gündeme geldi.

Milli Takımımız gururlandırmaya devam ediyor. 9 Eylül akşamı İzlanda ile karşılaşan futbol takımımız 3-1'lik skorla galibiyet aldı.

2., 52. ve 88. dakikalarda gelen golleri kim attı merak ediliyordu. Mücadelenin galibiyetle sonuçlanmasının ardından birçok yerde kutlamalar da yapıldı.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşen müsabakada Kerem Aktürkoğlu, hat trick yaptı.

2., 52. ve 88. dakikalarda ağları havalandıran futbolcunun yanında İzlanda'nın tek golü de 37. dakikada Pálsson'dan geldi.

Aktürkoğlu, futbol kariyerinde 4. kez hat trick yaptı ve gol sayısını 9'a yükseltti. Maç sonrasında Aktürkoğlu'nun performansı oldukça konuşulurken tebrik mesajları da paylaşıldı.

İzlanda - Türkiye maçında golleri Kerem Aktürkoğlu attı - 1. Resim

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

9 Eylül akşamı oynanan müsabakada milli takımımız rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen 3 gol, sahadan galibiyet ile ayrılmamızı sağladı.

Galler, Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken milli takımımız 11 Ekim'de Karadağ ile mücadele edecek.

ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

Son karşılaşmaların ardından güncellenen puan durumu şöyle:

Türkiye 4 puan

Galler 4 puan

İzlanda 3 puan

Karadağ 0 puan

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Kaynak: TGRT Haber
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Ismail14 Şubat 2022 22:10

Degeri bes para etmez yolda giderken ikiye ayrlan araba bile deme şahit istyen araçlara 100 80 90 bin istyorlar yazık almayın kardeşim elinde sonunda gercek degerlerine cekecekler

Yyyy12 Şubat 2022 21:15

Dahada yükseleceği muhtemel inanmıyorum

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