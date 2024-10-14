İzlanda-Türkiye maçının salı gününe erteleneceği iddia edildi

14 Ekim 2024 10:37 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:38

A Milli Takım bugün UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında İzlanda karşısında deplasman maçına çıkıyor. Karşılaşmanın düzenleneceği saatte hava durumu nedeniyle maçın ertelenebileceği iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından İzlanda-Türkiye maçı ertelenecek mi, neden soruları gündeme geldi.

UEFA Ulusla B Ligi 4. Grup'ta 7 puan ile lider olan A Milli Takımımız bugün İzlanda deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala maçın hava koşulları nedeniyle erteleneceği iddia edildi.

Vatandaşlar tarafından İzlanda-Türkiye maçı ertelenecek mi, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI ERTELENCEK Mİ, NEDEN?

İzlanda-Türkiye maçının hava durumu nedeniyle ertelenme ihtimali bulunuyor.

Karşılaşmanın oynanacağı Reykjavik maçın oynanacağı saatte havanın -4 derece olacağı ve don tehlikesinin yaşanabileceği belirtildi.

Futbolcuların sağlığı açısından aşırı sıcak ve soğuk havalarda maçlar iptal edilebiliyor.

Soğuk hava koşulları nedeniyle dün yapılan antrenmanları iki ülkenin milli takımı da kapalı stadyumda gerçekleştirdi.

Bugün öğle saatlerinin ardından İzlanda ve Türkiye​ Futbol Federasyonu'ndan temsilciler bir araya gelerek sahanın zemininde incelemeler yapacak.

Geçtiğimiz günlerde Portekiz Premier Lig'inde oynanan Nacional-Benfica maçı da yoğun sis nedeniyle karşılaşmanın başlamasından 9 dakika sonra ertelenmişti.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI ERTELENİRSE NE ZAMAN OYNANACAK?

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerin ardından karşılaşmanın ertelenmesine karar verilirse maçın 15 Ekim Salı günü oynanması bekleniyor.

UEFA tarafından yapılan açıklamanın ardından karşılaşmanın ertelenme durumu belli olacak.