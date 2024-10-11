İzlanda-Türkiye maçının hakemi Damian Sylwestrzak'ın istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:28

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında İzlanda ile karşılaşacak. UEFA tarafından İzlanda-Türkiye maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Hakemin açıklanmasının ardından Türkiye istatistikleri gündem oldu.

Bu hafta A Milli Takım​, Karadağ​ ve İzlanda ile UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek. UEFA tarafından Ay-Yıldızlıların deplasmanda oynayacağı İzlanda maçının hakemi açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar İzlanda-Türkiye maçının hakemi kim sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İZLANDA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM? UEFA'nın açıkladığı bilgilere göre İzlanda-Türkiye maçını Polonyalı Futbol Federasyonu'ndan hakem Damian Sylwestrzak yönetecek. İzlanda'nın başkentinde bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Marcin Kochanek görev alacak. İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın TV 8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. TFF tarafından açıklanan A Milli Takım'ın İzlanda maç kadrosu ise şöyle: Kaleci: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer, Berke Özer Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın Zeki Çelik Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü Forvet: Ahmed Kutucu , Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy İlgili Haberler Türkiye-Karadağ maçının hakemi açıklandı!