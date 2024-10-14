İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Takımda iki eksik bulunuyor

14 Ekim 2024 09:47 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:03

A Milli Takımımız bugün UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında dördüncü maçına İzlanda deplasmanında çıkıyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala İzlanda-Türkiye muhtemel 11'leri gündem oldu. Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadroda yok.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında bugün grupta lider olan A Milli Takımımız, İzlanda deplasmanına çıkacak.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda bugün oynanacak olan mücadelenin başlamasına saatler kaldı.

Vatandaşlar tarafından İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri merak ediliyor.

İZLANDA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LERİ

A Milli Takımımızın, Karadağ ile oynadığı karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan​ kadroda yer almayacak.

Aynı maçta yaşadığı kas yaralanması nedeniyle oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz'da kadroda bulunmuyor.

TFF tarafından iki oyuncunun da kadrodan çıkarıldığı açıklanmıştı.

İzlanda-Türkiye maçının ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Türkiye​

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İRfan Can, Arda Güler, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım

İzlanda

Validmarsson, Sampsted, Ingason, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Traustason, Sigurdsson, Oskarsson, Gudjohnsen

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan İzlanda-Türkiye maçı bugün saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.