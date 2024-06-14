İzleyen bir kişiye 70 bin TL ödülün verileceği Siccin 7, 16 yaş ve üzeri seyirciler için uygun

14 Haziran 2024 09:59 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:46

Türkiye'nin en popüler korku film serilerinden olan Siccin'in yeni filmi vizyona girmeye hazırlanıyor.

Korku film severlerin merakla beklediği filmin yönetmen koltuğunda ve senaryo tarafında Alper Mestçi bulunuyor.

Filmin yapımcısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk gün Siccin 7'yi izleyen bir kişiye 70 bin TL'lik "Cesaret Ödülü" vereceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından filmin kaç yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olduğu merak edilmeye başlandı.

SİCCİN FİLMİ KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre Siccin 7 filmi 18 yaş ve üzeri izleyiciler tarafından izlenebilecek.

Bakanlık filmde şiddet ve korku ile olumsuz örnek oluşturabilecek davranışların olduğunu da belirtiyor.

SİCCİN 7 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Siccin 7 filmi 14 Haziran 2024 tarihinde vizyona girecek.

Filmin oyuncularının arasında Serkan Atar, Tuğba Begde, Funda Eksioğlu ve Adnan Koç bulunuyor.