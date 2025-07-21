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 | Erdem Avsar

İzmir 24 saat susuz kalacak? 22 Temmuz sular ne zaman kesilecek ne zaman gelecek?

İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, Konak ilçesinde devam eden metro çalışmaları nedeniyle 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

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İzmir 24 saat susuz kalacak? 22 Temmuz sular ne zaman kesilecek ne zaman gelecek?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 22:56

Su ve Kanalizasyon İdaresi (), tarafından yapılan yazılı açıklamada, Üçyol Metro çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisinin zorunlu hale geldiği duyuruldu.

Bu kapsamda bölgedeki 17 mahallede suyun 24 saat boyunca kesileceği belirtildi.

İzmirliler ise su kesintisinin başlayacağı ve biteceği saatleri araştırmaya koyuldu.

İzmir 24 saat susuz kalacak? 22 Temmuz sular ne zaman kesilecek ne zaman gelecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN?

İZSU’dan yapılan açıklamaya göre bölgedeki metro çalışması nedeniyle sular 24 saat kesik olacak.

Bu kapsamda Altıntaş, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Barbaros, Mecidiye, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Ülkü, Süvari, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerine 22 Temmuz saat 09:00 itibariyle su verilmeyecek.

Bölgede yaşan vatandaşlara yaşanacak kesinti için önlem almaları çağrısında bulunuldu.

İzmir 24 saat susuz kalacak? 22 Temmuz sular ne zaman kesilecek ne zaman gelecek?

İZMİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yapılan açıklamada suların toplamda 17 mahallede 24 saat boyunca kesik olacağı belirtildi.

Bu kapsamda İzmir Konak’ta 17 mahalleyi kapsayan su kesintisinin 23 Temmuz saat 09:00’da sona ermesi bekleniyor.

Öte yandan, kesintinin sona ermesiyle suyun ilk saatlerde bulanık akabileceği belirtildi ve bu durumun kısa sürede normale döneceği eklendi.

Sıkça Sorulan Sorular

24 Temmuz su kesintisi var mı?
İzmir için planlı bir kesinti henüz duyurulmadı.
ETİKETLER
#konak
#su kesintisi
#izsu
#İzmir
#Metro Çalışmaları
#Aktüel
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