İzmir Aliağa, Çiğli, Dikili, Konak, Urla'da elektrik kesintisinin biteceği saat belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

07 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:51

Gediz Elektrik tarafından açıklanan bilgilere göre 7 Ekim 2024 Pazartesi günü İzmir'in ilçelerinde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre Aliağa ve Çiğli'de elektrikler saat 15.00'de gelecek.

İzmir​'in birçok ilçesinde bugün elektrik arıza çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmaların uzun sürmesinin ardından vatandaşlar elektrik kesintisinin ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. Gediz Elektrik tarafından açıklanan bilgilere göre kesintiler Aliağa, Çiğli​, Dikili​, Konak​ ve Urla ilçelerinde yaşanıyor. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK 7 EKİM? İzmir'de bugün arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle toplam 6 ilçede elektrik kesintileri yer alıyor. Bu elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgeler ve beklenen bitiş saati ise şöyle: KONAK İzmir'in Konak ilçesine bağlı olan Alsancak Mahallesi'nde yer alan 1480. Sokak Cumhuriyet Bulvarı bölgesinde Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları kapsamında sabah başlayan çalışmalar saat 15.00'de sona erecek. ALİAĞA Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları kapsamında İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı bazı mahallelerde saat 09.00'dan itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik kesintisinin 15.00'de sona ermesi bekleniyor. Çakmaklı ( 10/1 10/3 10/3 Sokak YILMAZ Çamlık Sk. Çiçek Sk. ÇAKMAKLI LALE 10/38 Yılmaz Sk. Yasemin Sk. Senakent Selman Sk. Sarmaşık Sk. Sahil Yolu Cd. Sahil Cd. Pınar Kümesi Sk. Papatya Sk. Palmiye Sk. Orkide Sk. Nilüfer Sk. ÇAKMAKLI NERGİZ Merdivenli Sk. Menekşe 4. Sk. Melisa Sk. Manolya Sk. Leylak Sk. Kiraz Sk. Kardelen Sk. Karanfil 2 Sk. Karacadağ Sk. Gül Sk. Burak Reis Sk. Balkır Atatürk Cd. Akasya Sk. Zeytinlik Sk. Zambak Sk. ) ÇİĞLİ Gediz Elektrik tarafından açıklanan bilgilere göre Çiğli ilçesinde bulunan Egekent mahallesine bağlı 8836/1. Sk. 8831. Sk. 8829. Sk. 8828. Sk. 8827. Sk. 8050. Sk yaşanan elektrik kesintisi saat 15.00'de sona erecek. DİKİLİ Dikili ilçesinde elektrik kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor. İlçede kesintiden etkilenen mahaller ise şöyle: Salihler ( Şenkent 6 Sk. Açık Kent Sitesi Açelya Sk. Ara Yol Akasya Sk. 815. Sk. 814. Sk. 812. Sk. 811. Sk. 810. Sk. 808. Sk. 807. Sk. 803. Sk. 800. Sk. 64. Sk. 62. Sk. 60. Sk. 52. Sk. 50. Sk. 48. Sk. 38. Sk. GÜLKENT 36 26. Sk. 24. Sk. 23. Sk. 21. Sk. 17. Sk. 15. Sk. 14. Sk. Şenket 3 Şenkent 9 İncikent Sitesi Çınar ÇAKIR Zambak Sk. Yasemin Sk. Şenkent 5 Sk. Töyko 8. Sk. Töyko 7. Sk. Töyko 6. Sk. Töyko 56. Sk. Töyko 54. Sk. Töyko 50 Töyko 5. Sk. Töyko 44. Sk. TÖYKO 36 Töyko 4. Sk. Töyko 38 Töyko 34. Sk. Töyko 32. Sk. Töyko 30. Sk. Töyko 3. Sk. Töyko 28. Sk. Töyko 22. Sk. Töyko 20. Sk. Töyko 2. Sk. Töyko 19 Töyko 18. Sk. Töyko 16. Sk. Töyko 13. Sk. Töyko 12. Sk. Töyko 10. Sk. Somalılar Karaelmas Sitesi Site İç Yolu Senkent Sitesi Sarıgül Sitesi Sarıgül Sarmaşık Sk. Salihleraltı Salihler Altı Sahil Yolu Cd. Nergis Sk. Murat 2 Murat 1 Mimoza Sk. Milenyum Sitesi Meşe Menekşe Sk. Leylak Sk. Lale Sk. Kınık Elit Kent Kardelen Sk. 815 SOKAK 815 Çakır Sk. Ada Sk. TÖYKO 58 ŞENKENT 7 Murat 3 Sk. Şenkent 8 Sk. Elit Kent 2 Sokak Töyko 50 Sk. ELMAS TÖYKO 2 SELVİ ŞENKENT 10 ERGUVAN kuşoğlu Kamelya Harman Kent Sitesi Güllük Gül Sk. Gökyakut Sitesi Fidan Elitkent 2 Elitkent 1 ECRİN DOLUNAY Denizkent 3 Deniz Defne Sk. Begonya Sk. Şenkent 4 Sk. ) Kıratlı Kabakum ( İzmir Çanakkale Yolu Makaron Güzelbelde Doktorlar Ve İş Adamları Sitesi ) Gökçeağıl URLA Urla'da şebeke yenileme ve bakım işlemleri kapsamında sadece Kuşçular mahallesine bağlı KUŞÇULAR Kasaba Evleri 8037/1 Sk. 8029. sokakta yaşanan elektrik kesintisi saat 15.00'de sona erecek.