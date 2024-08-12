İzmir Aliağa ilçesinde limanın ormanlık alanında çıkan yangına müdahale devam ediyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Ağustos 2024 16:12 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:16
12 Ağustos günü İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın endişelendirirken dumanların gökyüzüne yükselmesiyle beraber ihbar edildi. Son dakika İzmir yangın son durum merak edilirken neden ve nerede çıktığı da gündeme geldi.
Bugün öğlen saatlerinde Aliağa'da Nemport Limanı’nda çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ederken son durum bilgisi de paylaşıldı.
Ekipler olay yerine sevk edilirken henüz kontrol altına alınmadı.
İZMİR ALİĞA LİMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
12 Ağustos günü Aliağa ilçesinde Nemport Limanı’nda ormanlık alanda çıkan yangın henüz söndürülemezken ekipler olay yerine sevk edildi.
Yangının sebebi belirlenmezken 14.30'da çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi müdahale ediyor.
Kaynak: TGRT Haber