İzmir Aliağa, Seferihisar'daki su kesintisi ne zaman bitecek?

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

04 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:51

4 Ekim Cuma günü İzmir'in Aliağa ve Seferihisar ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintileri 4 saat sürecek. Ödemiş'te yaşanan çalışmalar ise hala devam ediyor.

Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde meydana gelen su kesintileri nedeniyle çalışmalar devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar hala devam ederken vatandaşlar Aliağa, Seferihisar ve Ödemiş'te sular ne zaman, saat kaçta gelecek sorusunun cevabını araştırıyor. İZMİR ALİAĞA - SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, SAAT KAÇTA? İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre 4 Ekim Cuma günü Aliağa'da yaşanan su kesintisi 4 saat sürecek. Vatandaşlara saat 15.00 itibarıyla tekrardan hizmet verilmeye devam edilecek. Kesinti sadece Kültür, Atatürk, Kurtuluş, Kazım Dirik mahallelerini etkiliyor. Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde yaşanan su kesintisi ise 13.00'de sona erecek. 137/13 sokaktaki Anaboru arızasından dolayı Seferihisar'a su verilmiyor. ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 4 EKİM? Ödemiş'in Yolüstü, Karakova, Ovakent, Gereli, Ertuğrul, Güney, Balabanlı, Çayır, Çamlıca, Küre, Küçükören, Kızılcaavlu mahallelerinde yaşanan su kesintisi 7 saat sürecek. GDZ EDAŞ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 16.00'da sona erecek.