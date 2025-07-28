Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı mı, neden? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama geldi

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede Buca ilçesi sınırlarını geçen yangın nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar tarafından İzmir-Aydın Otoyolu'nun trafiğe kapatılıp kapatılmadığı merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı mı, neden? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 15:40

'in ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangının ardından vatandaşlar İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İzmir Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı mı, neden? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama geldi

İZMİR-AYDIN OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun Çeşme Ayrımı Kavşağı - Havalimanı KAvşağı arası, Işıkkent rampaları (Gökdere) mevkii geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşımın Devlet Yolu üzerinden sağlandığı belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İzmir Aydın Otoyolu'nun Çeşme Ayrımı Kavşağı - Havalimanı Kavşağı arası, Işıkkent rampaları (Gökdere) mevkiinde başlayan nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Devlet Yolu üzerinden sağlanmaktadır."

İzmir Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı mı, neden? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre otoyol tekrardan ulaşıma açıldı

İZMİR BUCA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan ve ilçesinde sıçrayan orman yangınını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER
#orman yangını
#trafik
#bornova
#buca
#İzmir
#İzmir-aydın Otoyolu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.