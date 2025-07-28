İzmir Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı mı, neden? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama geldi

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangının ardından vatandaşlar İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun Çeşme Ayrımı Kavşağı - Havalimanı KAvşağı arası, Işıkkent rampaları (Gökdere) mevkii geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşımın Devlet Yolu üzerinden sağlandığı belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İzmir Aydın Otoyolu'nun Çeşme Ayrımı Kavşağı - Havalimanı Kavşağı arası, Işıkkent rampaları (Gökdere) mevkiinde başlayan orman yangını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Devlet Yolu üzerinden sağlanmaktadır."

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre otoyol tekrardan ulaşıma açıldı

İZMİR BUCA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan ve Buca ilçesinde sıçrayan orman yangınını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.