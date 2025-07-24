İzmir baraj doluluk oranı 24 Temmuz 2025! İZSU açıkladı: 7 saat zorunlu kesinti yapılacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 25 Temmuz'dan itibaren her gün23.00 - 06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilemesi, yaşanan kuralık, azalan yağışlar ve yaz sezonunda artan ilçe nüfusu nedeniyle bu kararın alındığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde İZSU tarafından azalan su seviyeleri nedeniyle park-bahçe aboneliklerinin de iptal edildiği açıklanmıştı.

Yapılan duyurunun ardından İzmir baraj doluluk oranları gündeme geldi.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI 24 TEMMUZ

İZSU'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre İzmir'de bulunan Balçova Barajı'nın doluluk oranı yüzde 34.12'ye düştü. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Balçova Barajı'nın doluluk oranı yüzde 53.5 olarak ölçülmüştü.

Gördes Barajı'nın ise yüzde 0,8 doluluk oranı bulunuyor. 2024 yılının bu zamanlarında Gördes Barajı'nda oran 8.88 seviyelerindeydi.

Diğer barajların doluluk oranları ve 2024'teki seviyeleri ise şöyle:

Tahtalı Barajı

2025: %9.32

2024: %24.13

Ürkmez Barajı

2025: %14.24

2024: %32.73

Güzelhisar Barajı

2025: %58.74

2024: %76.38

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı