Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir baraj doluluk oranı 24 Temmuz 2025! İZSU açıkladı: 7 saat zorunlu kesinti yapılacak

İzmir'in çeşme ilçesinde su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 25 Temmuz 2025 tarihinden itibaren her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapılacak. Zorunlu su kesintisi kararının ardından vatandaşlar İzmir baraj doluluk oranlarını araştırmaya başladı. İZSU 24 Temmuz 2025 güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir baraj doluluk oranı 24 Temmuz 2025! İZSU açıkladı: 7 saat zorunlu kesinti yapılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:05

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan 'in ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 25 Temmuz'dan itibaren her gün23.00 - 06.00 saatleri arasında zorunlu yapılacağı açıklandı.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilemesi, yaşanan kuralık, azalan yağışlar ve yaz sezonunda artan ilçe nüfusu nedeniyle bu kararın alındığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde tarafından azalan su seviyeleri nedeniyle park-bahçe aboneliklerinin de iptal edildiği açıklanmıştı.

Yapılan duyurunun ardından İzmir baraj doluluk oranları gündeme geldi.

İzmir baraj doluluk oranı 24 Temmuz 2025! İZSU açıkladı: 7 saat zorunlu kesinti yapılacak

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI 24 TEMMUZ

İZSU'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre İzmir'de bulunan Balçova Barajı'nın doluluk oranı yüzde 34.12'ye düştü. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Balçova Barajı'nın doluluk oranı yüzde 53.5 olarak ölçülmüştü.

Gördes Barajı'nın ise yüzde 0,8 doluluk oranı bulunuyor. 2024 yılının bu zamanlarında Gördes Barajı'nda oran 8.88 seviyelerindeydi.

İzmir baraj doluluk oranı 24 Temmuz 2025! İZSU açıkladı: 7 saat zorunlu kesinti yapılacak

Diğer barajların doluluk oranları ve 2024'teki seviyeleri ise şöyle:

Tahtalı Barajı

  • 2025: %9.32
  • 2024: %24.13

Ürkmez Barajı

  • 2025: %14.24
  • 2024: %32.73

Güzelhisar Barajı

  • 2025: %58.74
  • 2024: %76.38

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı

  • 2025: %4.24
  • 2024: %24.89
ETİKETLER
#su kesintisi
#çeşme
#izsu
#İzmir
#Baraj Doluluk Oranı
#Su Krizı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.