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 | Hüseyin Bahcivan

İzmir baraj doluluk oranı! 3 Ağustos İZSU Kutlu Aktaş Barajı doluluk oranını açıkladı

İzmir'de barajlardaki su kaynaklarının azalması nedeniyle uzun saatler süren zorunlu kesintiler yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından 3 Ağustos İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Konuyla ilgili İZSU resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

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İzmir baraj doluluk oranı! 3 Ağustos İZSU Kutlu Aktaş Barajı doluluk oranını açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 15:36

Türkiye'nin en önemli yaz turizmi şehirlerinden olan 'de kuralık yaşanıyor. Barajlarda azalan su oranları nedeniyle şehir genelinde uzun saatler zorunlu uygulanıyor.

tarafından açıklanan bilgilere göre 25 Temmuz'dan itibaren İzmir'in ilçesinde zorunlu su kesintileri uygulanıyor.

İzmir baraj doluluk oranları ise gündem oldu. Vatandaşlar tarafından özellikle 'nın doluluk oranı merak ediliyor.

İzmir baraj doluluk oranı! 3 Ağustos İZSU Kutlu Aktaş Barajı doluluk oranını açıkladı

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI 3 AĞUSTOS

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 3,13 seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 21.6 seviyelerinde olduğu belirtildi.

Kutlu Aktaş Barajı'nın yanı sıra Gördes Barajı'nda ise su bitti. Geçtiğimiz yıl Gördes Barajı'nda yüzde 6.33 seviyelerinde doluluk oranı bulunuyordu.

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre diğer barajların doluluk oranları ise şöyle:

İzmir baraj doluluk oranı! 3 Ağustos İZSU Kutlu Aktaş Barajı doluluk oranını açıkladı

3 Ağustos 2025 Doluluk Oranları

  • Güzelhisar Barajı: Yüzde 57.85
  • Balçova Barajı: Yüzde 29.95
  • Tahtalı Barajı: Yüzde 8.47
  • Ürkmez Barajı: 11.04

3 Ağustos 2024 Doluluk Oranları

  • Güzelhisar Barajı: Yüzde 74.94
  • Balçova Barajı: Yüzde 49.54
  • Tahtalı Barajı: Yüzde 22.84
  • Ürkmez Barajı: 31.38
ETİKETLER
#su kesintisi
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#Kutlu Aktaş Barajı
#Su Krizleri
#Aktüel
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