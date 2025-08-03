İzmir baraj doluluk oranı! 3 Ağustos İZSU Kutlu Aktaş Barajı doluluk oranını açıkladı

Türkiye'nin en önemli yaz turizmi şehirlerinden olan İzmir'de kuralık yaşanıyor. Barajlarda azalan su oranları nedeniyle şehir genelinde uzun saatler zorunlu su kesintisi uygulanıyor.

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre 25 Temmuz'dan itibaren İzmir'in Çeşme ilçesinde zorunlu su kesintileri uygulanıyor.

İzmir baraj doluluk oranları ise gündem oldu. Vatandaşlar tarafından özellikle Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı merak ediliyor.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI 3 AĞUSTOS

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 3,13 seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 21.6 seviyelerinde olduğu belirtildi.

Kutlu Aktaş Barajı'nın yanı sıra Gördes Barajı'nda ise su bitti. Geçtiğimiz yıl Gördes Barajı'nda yüzde 6.33 seviyelerinde doluluk oranı bulunuyordu.

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre diğer barajların doluluk oranları ise şöyle:

3 Ağustos 2025 Doluluk Oranları

Güzelhisar Barajı: Yüzde 57.85

Balçova Barajı: Yüzde 29.95

Tahtalı Barajı: Yüzde 8.47

Ürkmez Barajı: 11.04

3 Ağustos 2024 Doluluk Oranları