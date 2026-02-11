İzmir baraj doluluk oranları son durum 11-12 Şubat! İZSU Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes barajı yüzde kaç dolu?

İzmir Tahtalı, Balçova, Güzelhisar, Ürkmez, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş barajı doluluk oranının yüzde kaç olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir'de baraj seviyelerinde yaşanan seviye düşüklüğü ve kuralık nedeniyle yaz aylarında büyük su kesintileri meydana gelmişti. Yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar baraj doluluk oranlarını yakından takip etmeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından her gün düzenli olarak İzmir'de yer alan barajların güncel doluluk oranları paylaşılıyor. İZSU tarafından 11 Şubat İzmir baraj doluluk oranları duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş barajı doluluk oranı yüzde kaç sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM 11-12 ŞUBAT

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre aktif doluluk oranı Tahtalı'da 19,86, Balçova'da 55,96, Ürkmez'de 61,76, Güzelhisar'da 64,20, Gördes'te 11,44, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise yüzde 48,74 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Tahtalı'da 14,7, Balçova'da 35,95, Ürkmez'de 27,16, Güzelhisar'da 69,47 ve Gördes'te 6,13 olarak ölçülmüştü.

13 İLÇEDE AĞUSTOS AYINDAN BERİ PLANLI SU KESİNTİLERİ UYGULANIYORDU

İZSU tarafından 6 Şubat 2026 tarihinde yapılan açıklamada İzmir'de son bir ayda etkili olan yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'nı besleyen havzada su akışının yeniden hız kazandığı açıklanmıştı. Kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede gece 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin de sona erdiği belirtilmişti. Açıklamada altyapı yenileme, aktif kaçak tespiti, basınç yönetimi çalışmaları sonucunda İzmir kent merkezinde kayıp-kaçak oranın yüzde 27,17'den yüzde 24,80'e düşürüldüğü belirtilmişti.