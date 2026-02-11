Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir baraj doluluk oranları son durum 11-12 Şubat! İZSU Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes barajı yüzde kaç dolu?

İzmir baraj doluluk oranları son durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. İzmir'de içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda yaz aylarında yaşanan düşüş nedeniyle tasarruf amaçlı su kesintileri meydana gelmişti. Son yağışların ardından ise baraj doluluk seviyelerine tekrardan artış gözlemlenmeye başladı. Vatandaşlar tarafından İzmir baraj doluluk oranlarındaki son durum merak ediliyor. Peki İZSU Tahtalı, Balçova, Güzelhisar, Ürkmez, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş barajları yüzde kaç dolu? İşte İZSU 11-12 Şubat İzmir baraj doluluk oranları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir baraj doluluk oranları son durum 11-12 Şubat! İZSU Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes barajı yüzde kaç dolu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 17:31

İzmir Tahtalı, Balçova, Güzelhisar, Ürkmez, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş barajı doluluk oranının yüzde kaç olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir'de baraj seviyelerinde yaşanan seviye düşüklüğü ve kuralık nedeniyle yaz aylarında büyük meydana gelmişti. Yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar baraj doluluk oranlarını yakından takip etmeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü () tarafından her gün düzenli olarak İzmir'de yer alan barajların güncel doluluk oranları paylaşılıyor. İZSU tarafından 11 Şubat İzmir baraj doluluk oranları duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş barajı doluluk oranı yüzde kaç sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İzmir baraj doluluk oranları son durum 11-12 Şubat! İZSU Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes barajı yüzde kaç dolu?

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM 11-12 ŞUBAT

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre aktif doluluk oranı Tahtalı'da 19,86, Balçova'da 55,96, Ürkmez'de 61,76, Güzelhisar'da 64,20, Gördes'te 11,44, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise yüzde 48,74 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Tahtalı'da 14,7, Balçova'da 35,95, Ürkmez'de 27,16, Güzelhisar'da 69,47 ve Gördes'te 6,13 olarak ölçülmüştü.

İzmir baraj doluluk oranları son durum 11-12 Şubat! İZSU Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes barajı yüzde kaç dolu?

13 İLÇEDE AĞUSTOS AYINDAN BERİ PLANLI SU KESİNTİLERİ UYGULANIYORDU

İZSU tarafından 6 Şubat 2026 tarihinde yapılan açıklamada İzmir'de son bir ayda etkili olan yağışlarla birlikte 'nı besleyen havzada su akışının yeniden hız kazandığı açıklanmıştı. nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede gece 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin de sona erdiği belirtilmişti. Açıklamada altyapı yenileme, aktif kaçak tespiti, basınç yönetimi çalışmaları sonucunda İzmir kent merkezinde kayıp-kaçak oranın yüzde 27,17'den yüzde 24,80'e düşürüldüğü belirtilmişti.

ETİKETLER
#kuraklık
#su kesintileri
#izsu
#tahtalı barajı
#İzmir Baraj Doluluk Oranları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.