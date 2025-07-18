İzmir Bayraklı su kesintisi 18 Temmuz! Foça, Buca, Karşıyaka ve Bornova'da kesintinin biteceği saat belli oldu

İZSU aracılığıyla gün içerisinde yaşanan su kesintilerinin saatini ve konumunu öğrenebiliyoruz. Erken saatlerde başlayan çalışmalar sürerken İzmir Foça, Karşıyaka, Gaziemir gibi bölgelerdeki su kesintisinin biteceği saat netleşti.

İZMİR BAYRAKLI, BERGAMA SU KESİNTİSİ 18 TEMMUZ

18 Temmuz Cuma günü ADALET, BAYRAKLI, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE, TEPEKULE bölgelerinde 09.55'te başlayan kesinti 11.55'te sona erecek. Kesintinin nedeni ana boru arızası olarak belirlendi.

00.30 ile 03.30 aralığında Bergama ATMACA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS, ERTUĞRUL, GAZİPAŞA, İNKILAP, KURTULUŞ, MALTEPE, SELÇUK, TALATPAŞA, TURABEY, ULUCAMİİ, ZAFER bölgelerinde kesinti meydana geldi.

Bugün Aliağa SAMURLU bölgesinde 10.18'de başlayan arıza 12.18'e kadar sürerken Bornova KAZIMDİRİK bölgesindeki arıza 10.15 ile 12.15 aralığında yaşanacak. İZSU tarafından "BORNOVA KAZIMDİRİK MAHALLESİ 772/2 SOKAKTA MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE BÖLGE VANASI KAPATILDI." açıklaması yapıldı.

İZMİR BUCA, FOÇA, GAZİEMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün Buca bölgesinde arıza yaşanmazken Gaziemir Fatih bölgesinde arıza 10.10 ile 11.10 aralığında yaşanacak. Açıklamada ise "1138 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR." ifadeleri yer aldı.

Karabağlar GAZİ, ÖZGÜR, UZUNDERE, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN bölgelerinde 09.50'de başlayan kesintisi 11.50'ye kadar sürecek.

Karşıyaka Bostanlı'da 10.08'de başlayan arıza 11.08'de sona ererken Kemalpaşa Yiğitler'de 09.30'da başlayan su kesintisi 11.30'a kadar devam edecek.