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 | Sumru Tarhan

İzmir Bayraklı su kesintisi 18 Temmuz! Foça, Buca, Karşıyaka ve Bornova'da kesintinin biteceği saat belli oldu

İzmir su kesintisi bilgileri İZSU tarafından paylaşılırken 18 Temmuz Cuma günü İzmir Foça, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı'da meydana gelen su kesintilerinin ne zaman biteceği öğrenildi. Erken saatlerde başlayan su arıza bakım çalışmaları devam ederken vatandaşlar suların geleceği saati bekliyor.

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İzmir Bayraklı su kesintisi 18 Temmuz! Foça, Buca, Karşıyaka ve Bornova'da kesintinin biteceği saat belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 10:39

İZSU aracılığıyla gün içerisinde yaşanan su kesintilerinin saatini ve konumunu öğrenebiliyoruz. Erken saatlerde başlayan çalışmalar sürerken , , gibi bölgelerdeki su kesintisinin biteceği saat netleşti.

İZMİR BAYRAKLI, BERGAMA SU KESİNTİSİ 18 TEMMUZ

18 Temmuz Cuma günü ADALET, BAYRAKLI, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE, TEPEKULE bölgelerinde 09.55'te başlayan kesinti 11.55'te sona erecek. Kesintinin nedeni ana boru arızası olarak belirlendi.

İzmir Bayraklı su kesintisi 18 Temmuz! Foça, Buca, Karşıyaka ve Bornova'da kesintinin biteceği saat belli oldu

00.30 ile 03.30 aralığında ATMACA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS, ERTUĞRUL, GAZİPAŞA, İNKILAP, KURTULUŞ, MALTEPE, SELÇUK, TALATPAŞA, TURABEY, ULUCAMİİ, ZAFER bölgelerinde kesinti meydana geldi.

Bugün Aliağa SAMURLU bölgesinde 10.18'de başlayan arıza 12.18'e kadar sürerken KAZIMDİRİK bölgesindeki arıza 10.15 ile 12.15 aralığında yaşanacak. İZSU tarafından "BORNOVA KAZIMDİRİK MAHALLESİ 772/2 SOKAKTA MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE BÖLGE VANASI KAPATILDI." açıklaması yapıldı.

İzmir Bayraklı su kesintisi 18 Temmuz! Foça, Buca, Karşıyaka ve Bornova'da kesintinin biteceği saat belli oldu

İZMİR BUCA, FOÇA, GAZİEMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün Buca bölgesinde arıza yaşanmazken Gaziemir Fatih bölgesinde arıza 10.10 ile 11.10 aralığında yaşanacak. Açıklamada ise "1138 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR." ifadeleri yer aldı.

Karabağlar GAZİ, ÖZGÜR, UZUNDERE, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN bölgelerinde 09.50'de başlayan kesintisi 11.50'ye kadar sürecek.

Karşıyaka Bostanlı'da 10.08'de başlayan arıza 11.08'de sona ererken Kemalpaşa Yiğitler'de 09.30'da başlayan su kesintisi 11.30'a kadar devam edecek.

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ETİKETLER
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#Bergama
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#Aktüel
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