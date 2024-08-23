İzmir Bergama orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor

23 Ağustos 2024 12:03 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:17

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde bulunan bir ormanlık alanda bugün saat 10.16'da yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını söndürmek için bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi.

Vatandaşlar tarafından İzmir Bergama'da çıkan yangının son dakika bilgileri merak ediliyor.

İZMİR BERGAMA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Ekipler 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahalelerini sürdürüyor.