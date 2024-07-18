İzmir Bergama'da çıkan orman yangınında şehit olan Şahin Dönertaş, Manisa Salihli Lisesi'nden mezun oldu

18 Temmuz 2024 15:31 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:35

Havalarının ısınmasının ardından orman yangınları giderek artmaya başladı.

İzmir'İn Bergama ilçesinde dün akşam saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.

Bölgeye gönderilen ekibin içinde bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın içinde bulunduğu araç devrildi.

ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ ŞAHİN DÖNERTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ve Şahin Dönertaş Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiler.

Dönertaş, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyuruldu.

Yumaklı'nın açıklamasının tamamı ise şöyle:

"İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işletme şefi kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekânı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum."

ŞAHİN DÖNERTAŞ KİMDİR?

200 yılında Salihli Lisesi'nden mezun olan Şahin Dönertaş, Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu.

2021 yılından beri de Bergama Orman İşletme Müdür olarak görev yapıyor.

ŞAHİN DÖNERTAŞ NERELİ?

Şahin Dönertaş'ın nereli olduğu hakkında bir bilgi yer almıyor.

Ancak kendisinin Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Salihli Lisesi'nden mezun olduğu biliniyor.

ŞAHİN DÖNERTAŞ'IN CENAZESİ NEREDEN KALDIRILACAK?

Dönertaş'ın cenazesi İzmir Adli tıp Kurumu morguna gönderilecek.

Cenaze töreninin nerede yapılacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.