İzmir Bergama'da elektrik kesintisi çalışmaları 16.00'ya kadar sürecek

23 Eylül 2024 11:37 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:48

23 Eylül Pazartesi gününe planlanan arıza çalışmaları devam ediyor. Sabah erken saatlerde başlayan İzmir Çandarlı, Güzelbahçe, Bergama elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu.

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Bugün erken saatlerde başlayan İzmir elektrik kesintisinde son durum bilgileri paylaşıldı.

Birkaç ilçede yapılan planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları henüz sonlanmadı. İzmir'in Foça ilçesinde de arıza bakım çalışmaları yapılıyor.

İZMİR BERGAMA, FOÇA, GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 EYLÜL

23 Eylül Pazartesi günü erken saatlerde başlayan çalışmalar Aliağa ilçesinde Çakmaklı ( 10/3 Sokak Nilüfer Sk. YILMAZ Orkide Sk. Palmiye Sk. Papatya Sk. Pınar Kümesi Sk. Sahil Cd. Sahil Yolu Cd. Sarmaşık Sk. Selman Sk. Senakent Yasemin Sk. Yılmaz Sk. Zambak Sk. Zeytinlik Sk. Çamlık Sk. Çiçek Sk. ÇAKMAKLI NERGİZ Merdivenli Sk. Menekşe 4. Sk. Melisa Sk. Manolya Sk. Leylak Sk. ÇAKMAKLI LALE Kiraz Sk. Kardelen Sk. Karanfil 2 Sk. Karacadağ Sk. Gül Sk. Burak Reis Sk. Balkır Atatürk Cd. Akasya Sk. 10/38 10/1 10/3 ) bölgelerini kapsıyor ve 15.00'te sonlanacak.

Bergama'da Zeytindağ ve Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez) bölgesinde çalışmalar 16.00'ya kadar sürecek.

ÇİĞLİ VE DİKİLİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bugün 09.00'da başlayan elektrik kesintisi Küçük Çiğli ( 8786/8. Sk. MURAT KARAYALÇIN 8780/36 8786/14. Sk. 8786/15. Sk. 8786/16. Sk. 8786/7. Sk. 8786/6 8780/22. Sk. 8780/25. Sk. 8780/31. Sk. 8780/6. Sk. 8786. Sk. 8786/11. Sk. 8786/12. Sk. 8786/13. Sk. ) bölgelerini kapsıyor ve 15.00'e kadar devam edecek.

Dikili'de kesinti Çandarlı ( MAVİKENT 8 mavikent69 MAVİKENT 11 MAVİKENT 52 MAVİKENT 60 MAVİKENT 38 MAVİKENT 43 MAVİKENT 86 MAVİKENT 53 MAVİKENT 31 MAVİKENT 73 Mavikent 82 Sk. MAVİKENT 66 MAVİKENT 62 MAVİKENT 71 MAVİKENT 76 MAVİKENT 79 MAVİKENT 68 Mavikent 78 Sk. MAVİKENT 84 MAVİKENT 64 MAVİKENT 63 MAVİKENT 10 MAVİKENT 1 MAVİKENT 48 MAVİKENT 12 MAVİKENT 4 MAVİKENT 47 MAVİKENT 36 MAVİKENT 7 MAVİKENT 27 MAVİKENT 77 MAVİKENT 72 mavikent 65 Mavikent 22 Sk. 214 Bergama Asfaltı Yaylayurt Yolu Bergama Asfaltı Cad. 213 MAVİKENT 69 MAVİKENT 81 MAVİKENT 85 MAVİKENT 46 MAVİKENT 54 mavikent 38 MAVİKENT 39 MAVİKENT 30 MAVİKENT 41 MAVİKENT 75 MAVİKENT 70 214 Sk. 215 Sk. ) bölgelerinde meydana geldi ve 16.00'ya kadar sürecek.

Dikili'de Çandarlı ( 117. Sk. Yıldızkent Sk. 159. Sk. Olgu 6 Sk. Bergama Cd. Konunç 21 Sk. Konunç 5 Sk. Asnur 10 Sk 188 Sk. 196 Sk. Konunç 14 Sk. 204/1 Sk. 194 Sk. 188 sokak 160. Sk. 161. Sk. 161/1. Sk. 172. Sk. 175. Sk. 181/2. Sk. 158. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 154. Sk. 153. Sk. 152. Sk. 151. Sk. 150. Sk. 149. Sk. 148. Sk. 204. Sk. 206/1. Sk. Abaykunanbay Cd. Ara Sk. Ara Yol Ara Yol Avcı Sk. Ayyıldız Asnur 9 Sk. Bahçeli Sk. Bakırkuyu Cd. Barış Sk. Bergama Asfaltı Namık Kemal Cd. OKUL Orkide Sk. Orta Sk. Osman Pars Sk. Palmiye Sk. Postane Sk. Rafet Kayakıran Sk. Sahil Plajı Cd. Sanayi Cd. Selim Sk. 1050 Stadyum Cd. SUCUHAFIZ Tahirağa Sk. Taksim Sk. Talat Emmi Cd. Taşlı Cami Sk. Uzun Sk. Vali Şentürk Cd. Varyant Sk. Yeni Cd. Yeni Yol Derebaşı Sk. Dr. Alpyörük Sk. Ellema Sk. Erol Gençer Sk. Fazlı Güleç Sk. Fener Sk. FERHAT UYSAL Gazi Mehmet Aşık Sk. Gönendiş Sk. Güneş Sk. Hakkı Gültekin Sk. Hoca Ahmet Yesevi Sk. Hıdırağa Sk. Kale Sk. Kara Halil Paşa Cd. Kasım Türksava Sk. Kayalı Sk. Konunç 16 Konunç 17 Köroğlu Cd. Manas Sk. Yeni Yol Sk. Yeşil Sk. YURDAL TOKAT Yıldızkent Konutları Çakırağa Sk. Çambaşı Sk. Çandarlı Bahçeli Çandarlı Tatil Köyü Bergama Asfaltı Cad. Çilek Sk. İncirli Çeşme Sk. 147. Sk. 146. Sk. 145. Sk. 144. Sk. 143. Sk. 142. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 14 Eylül Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 132. Sk. 131 139 Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 126. Sk. 125. Sk. 124. Sk. 123. Sk. 122. Sk. 121. Sk. 120. Sk. 119. Sk. 118. Sk. 115. Sk. 112. Sk. 111. Sk. 1109. Sk. 110. Sk. 109 108. Sk. 107 106. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 101. Sk. 1000. Sk. Deniz Sk. Comhuriyet) bölgesindeki çalışmalar 16.00'da sonlanacak.

FOÇA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Foça'da Cumhuriyet ( NACİ AKSOYDAN M.CELAL AKPOLAT NACİ AKSOYDAN CD. İstanbul Cd. İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. Yalova Cd. M. Celal Akpolat Cd. Bodrum Cd. Berkay Sk. BARBAROS Alanya Cd. 1137. Sk. 1131. Sk. 1129. Sk. 1128. Sk. 1126. Sk. 1123. Sk. 1110. Sk. 1102. Sk. 1101. Sk. M.CELAL AKPOLAT CAD. İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU TEKİN KİPÖZ ) bölgelerinde arıza 15.00'e kadar sürerken Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme Evler BARBAROS Kozbeyli Küme evleri Kozbeyli Küme Evleri KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER kozbeyli KIVILCIM KEMAL ANADOL ) Cumhuriyet ( İlkim Eylül Sk. ) kısımlarında 14.30'a kadar devam edecek.

Karabağlar Yüzbaşı Şerafettin ( 3940. Sk. 3961/1. Sk. 3940/2. Sk. 3938. Sk. 3940/1. Sk. ) bölgelerinde arıza 15.00'te sona erecek. Karaburun'da Mordoğan ( 118 128 İbrahim Gül Fatih Fakülte 126. Sk. 120. Sk. 114. Sk. 117 125 ATATÜRK ) kesintisi 15.00'e kadar devam edecek.

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 EYLÜL

23 Eylül Kemalpaşa'da Sekiz Eylül ( 134/1. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 123. Sk. 129. Sk. 8 Eylül Öteyaka Sk. Şehit Er İsa Türkmen Cd. Kirazlı Cd. Küplücealtı Kır Ovası Kümesi 134/2 110/1. Sk. 111. Sk. ) arıza çalışmaları 12.00'de sona erecek. Kiraz ilçesinde Karaburç ( KARABOĞAZ BAĞARASI SINIRBAŞI KARABURÇ PALAMUT ARASI ÇAMGEÇİDİ AKÇAPINAR SARIYER Karaburc Koyu İç Yolu Karaburç Koyu İç Yolu Çamgecidi ) Çayağzı ( SAKARYA ) bölgelerinde ise 15.30'a kadar sürecek.