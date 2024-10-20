İzmir Bornova su kesintisinin ne zaman biteceği netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

20 Ekim 2024 16:36 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 16:51

20 Ekim Pazar günü İzmir'in Bornova ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından suların ne zaman geleceği merak edilirken konuyla ilgili açıklama İZSU tarafından yapıldı. Bornova'da sular 17.45'te gelecek.

Bugün İzmir'in Bornova​, Kiraz​ ve Menemen​ ilçelerinde öğlen saatlerinden sonra su kesintisi yaşandı. Arıza ve yenileme çalışmaları nedeniyle yaşanan su kesintisinin ne zaman biteceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 20 EKİM? İzmir'in Bornova ilçesine bağlı olan Yeşilova​ Mahallesi'nde saat 15.45'ten itibaren "şebeke yenileme/döşeme" çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanmaya başladı. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintisinin 2 saat içerisinde yani 17.45'te bitmesi bekleniyor. İZMİR MENEMEN, KİRAZ SULAR NE ZAMAN GELECEK? İzmir'in Menemen ilçesinin Ulus​ Mahallesi'nde "ana boru arızası" nedeniyle oluşan su kesintisi saat 17.00'da sona erecek. Kiraz ilçesine bağlı olan İstiklal Mahallesi ve Kibar Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. İstiklal Mahallesi'nde yaşanan kesintisinin saat 17.00, Kibar Mahallesi'ndeki kesintinin ise saat 18.00'da bitmesi bekleniyor.